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Çocuklar İçin Paylaşımı Kaldırdı, Hızını Alamayıp Yine Yazdı: Ahlaksız
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Çocuklar için paylaşımı kaldırdı, hızını alamayıp yine yazdı: Ahlaksız

ÇOCUKLAR İÇİN PAYLAŞIMI KALDIRDI, HIZINI ALAMAYIP YİNE YAZDI: AHLAKSIZ

Erhan Çelik, Gülben Ergen'in çocuklarının fotoğrafının yer aldığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine sildi. Ancak bu kez de eski eşine "Ahlaksız" deyip, zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Çocuklar İçin Paylaşımı Kaldırdı, Hızını Alamayıp Yine Yazdı: Ahlaksız(10/10)6

Gülben Ergen'in çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Erhan Çelik, gelen tepkiler üzerine paylaşımı sildi. Paylaşımını, çocukların zarar görmemesi için kaldırdığını iddia eden Çelik, bu kez de eski eşine "Ahlaksız" dediği yeni bir paylaşım yaptı.

ERGEN'İN ÇOCUKLARIYLA OLAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Gülben Ergen, Erhan Çelik hakkında "Çocuklarıma zarar verebilir" diyerek mehkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ergen'in aldırdığı karar sonrası çılgına dönen Çelik, Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Paylaşıma, evli oldukları dönemde Ergen'in çocuklarıyla çekilen fotoğraflarını ekledi.

İşte Çelik'in ilk paylaşımı:

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Ancak paylaşımın üzerinden bir gün bile geçmeden Çelik paylaşımı kaldırdı. Ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çelik, ilk paylaşımını çocukların süreçten zarar görmemesi için kaldırdığını söyledi.

Çelik'in son paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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