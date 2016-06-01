Google'ın satın aldığı akıllı termostat Nest'in yaratıcılarından Tony Fadell'in Nest'ten sonra hangi işle uğraştığı ortaya çıktığı. Çocukların eğlenmesi için akıllı bir go-kart otomobili üzerinden çalışan Fadell, böylece çocukların akıllı otomobillerle küçük yaştan tanışmasını sağlayacak.



Google'ın satın aldığı akıllı termostat Nest'in yaratıcılarından Tony Fadell'in Nest'ten sonra hangi işle uğraştığı ortaya çıktığı. Çocukların eğlenmesi için akıllı bir go-kart otomobili üzerinden çalışan Fadell, böylece çocukların akıllı otomobillerle küçük yaştan tanışmasını sağlayacak.



Fadell'in üreteceği minik akıllı otomobil Arrow Smart Kart adını taşıyor. Ebeveynlerin, mobil uygulama üzerinden kontrol edebildiği akıllı go-kart'ın makismum hızı, çevrede gidebileceği lokasyonların sınırı gibi detaylar ebeveynler tarafından belirleniyor. Böylece çocuklar evin bahçesinde sürmek için go-karta binip gaza basarak mahallenin sokaklarında trafiğe karışamıyorlar. Go-kart bahçenin sınırını geçtiğinde kendiliğinden duruyor. Acil durumlarda ebeveynler mobil uygulamadan bir tuşa basarak aracı durdurabiliyorlar.



Ayrıca telefon ve araç arasında bir uzaklık uyarı mekanizması da var. Eğer bu uyarı açılırsa, araç telefondan belli bir mesafe uzaklaştığında kendiliğinden duruyor. Yani çocukların araçla sağa sola kaçma şansları yok.



Fadell yeni akılı go-kart'ı 5-9 yaş arasındaki çocukları hedef alarak hazırlamış ancak daha büyük çocuklar için de araç modifiye edilebiliyor. Aracın başlangıç kiti 600 dolara ön siparişte bulunuyor. Piyasya çıktıktan sonra ise fiyat 1000 dolar olacak.



Go-kart sürmeyi ve yarıştırmayı seven yetişkinler için bir yetişkin modeli de daha sonra piyasaya çıkacak. Fadell bu araçla, çocukların küçük yaşta trafik eğitimi alacağını ve yetişkin olduklarında daha iyi sürücüler olacağına inanıyor.