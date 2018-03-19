Altının Yükselişi Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Patlama Yaptı
Ev Hayalleri Suya Düşünce Çatıya Çıkıp Eylem Yaptılar
Uçaktaki Battaniyenin Altında Servet Buldu! 293 Bin Tl'yi İade Etti
Son Dakika! Afrin'de Terör Örgütünün Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
Çiftlik Bank'ta Fetö İzleri! 12 Milyon Liralık Arsa Ticareti Yapmışlar
Hollanda'ya Dönecek Misin? Diye Sordular, Kestirip Attı
Galatasaray, Nagatomo'nun Transferi İçin Düğmeye Bastı
Arkadaş Ziyaretinde Silahlar Konuştu: 1 Ölü
Çocuklar Hedefte, Sloganı İse Korkutucu: Cesur Ol, Seni Göremeyecekler
İstanbullu Güneşe Hasret Kalacak!
Onur, Tuba'yı Unutturacak Güzelle İlk Kez Görüntülendi
Aselsan Mühendisinin Ölümünde Yeni İfade: Boynu Kesikti, Hiç Kan Yoktu
Demet'le Yakalanan İş Adamından Ahlaksız Teklif
Afrin'i Temizleyen Mehmetçik, Pkk'nın 40 Yıllık Hayalini Bitirdi
Ankada'da Feci Kaza! Bir Aile Arabanın Altında Yok Oldu Gitti
Eski Bakan Hasan Celal Güzel, Hayatını Kaybetti
Acun Açıkladı! Kavgaya Karışıp Diskalifiye Olan İsim Survivor'da!
'önceliğimiz Oy Aldığımız Yerler' Demişti 24 Saat Sonra Düzeltme Geldi
Şehitler Gününde Terör Örgütüne Ağır Darbe!

Çocuklar hedefte, sloganı ise korkutucu: Cesur ol, seni göremeyecekler

ÇOCUKLAR HEDEFTE, SLOGANI İSE KORKUTUCU: CESUR OL, SENİ GÖREMEYECEKLER

Yurt dışında yasaklanması istenen isimsiz mesaj uygulamalarının Türkiye'de de kullanımı hızla artıyor. Uygulamalardan birinin sloganı ise meselenin özeti: Cesur ol, seni görmeyecekler.

Tarih : 19 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Çocuklar Hedefte, Sloganı İse Korkutucu: Cesur Ol, Seni Göremeyecekler(10/10)6

Yurt dışında 'sanal zorbalık' nedeniyle yasaklanması istenen anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah'ın Türkiye'de de yayılması, benzer tehlikeleri gündeme getirdi. Mesaj gönderenin kimliğini gizleyen onlarca uygulamadan birinin sloganı: "Cesur ol, seni görmeyecekler"

KULLANICI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Yurtdışında 'sanal zorbalık' örnekleri nedeniyle ebeveynlerin yasaklanmasını istediği 'Sarahah'ın Türkiye'de de kullanıcı sayısı hızla artıyor. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre uzmanlar, isimsiz mesaj uygulamasının taciz ve tehdit söylemlerini artıracağını ifade etti.

DİĞER UYGULAMALAR

Dünyada 300 milyon, Türkiye'de ise 10 bin kullanıcısı olduğu öne sürülen Sarahah, çocuklar için tehlikeli tek uygulama değil. App Store ve Play Store'dan indirilebilen benzer başka anonim mesajlaşma uygulamaları da var. Türkiye'de daha çok gençlerin tanışmak için kullandığı uygulamaların aktif üye sayısı da oldukça fazla.

REHBERE İSİMSİZ MESAJ

Telefonlara yüklenebilen isimsiz mesajlaşma uygulamalarından biri 'Psst.' Dünyada 100 milyon kullanıcısı bulunan uygulama, Türkçe dil seçeneği bulunmadığı için Türkiye'de çok fazla popüler değil. Yorumlar 48 saat boyunca görülebiliyor ve ardından tamamen siliniyor. Truth adlı uygulama ise telefonda kayıtlı kişilere kimlik bilgileri görünmeden mesaj atabilme imkânı sağlıyor.

TEPKİLER KAPATTIRDI

Benzer bir uygulama olan 'Whisper'da fotoğraf üzerine yazı yazarak paylaşım yapılabiliyor. İstenen kişiye özel mesaj gönderilebiliyor. 'Roomvine' adlı uygulama ise bulunduğunuz mekândaki kişilerle anonim olarak sohbet etme imkânı sunuyor. 'Wondr' ise gizli mesaj atmaya olanak vermese de Twitter'daki takipçilerden anonim mesajlar alınmasına izin veriyor. 'Yik Yak' gibi daha önce Türkiye'de de kullanılan benzer bazı uygulamaların ise tepkiler nedeniyle kapatıldığı görülüyor.

KORKUTAN SLOGAN: CESUR OL, SENİ GÖRMEYECEKLER

Türkiye'de en çok kullanılan anonim mesajlaşma uygulamasından biri de 'Connected2.me'. "Sen de milyonlara anonim olarak mesaj atabilirsin. Cesur ol, seni görmeyecekler" sloganıyla tanıtım yapan uygulama, App Store ve Play Store'dan indirilebiliyor. Özellikle gençlerin kullandığı uygulamanın 5 milyon indirme rakamına ulaştığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuklar  Hedefte  Sloganı  İse  Korkutucu  Cesur  Ol  Seni  Göremeyecekler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER