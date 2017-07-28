ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN EMİNE'Sİ 2 ROLDE BİRDEN YER ALACAK
Çocuklar Duymasın'da Emine karakterini canlandıran Melek Şahin dizide bir rolde daha oynayacak. Şahin'in diğer rolü Oksijen Hayriye olacak.
Kanal D ekranlarında yeniden başlayan Çocuklar Duymasın'dan bir sürpriz daha geldi. Hizmetçi Emine rolünü üstlenen Melek Şahin, dizide aynı zamanda Oksijen Hayriye karakterini canlandıracak.
ÇİFTE ROL BİRDEN
Geçtiğimiz pazar günü Kanal D'de tekrar izleyicisi ile buluşan 'Çocuklar Duymasın'a yeni bir karakter katıldı. Fenomen yapım 'Çocuklar Duymasın'da 'Emine' rolünü üstlenen Melek Şahin, dizinin ikinci bölümünden itibaren 'Emine'nin kız kardeşi 'Oksijen Hayriye' karakterini de canlandıracak.
YENİ BÖLÜM PAZAR GÜNÜ
30 Temmuz saat 20.00'de yayınlanacak ikinci bölümde; dilini arı sokan 'Haluk'un (Tamer Karadağlı) yardımına, nefes terapisti olan 'Oksijen Hayriye' yetişecek. 'Çocuklar Duymasın' dizisi, yeni bölümleriyle her pazar Kanal D'de ekranlara gelecek.
Kaynak: haberinburada
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