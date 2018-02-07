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Çocuklar Duymasın'ı Zorlayacak Rakip! Jet Sosyete Pazar Günleri Yayınlanacak

ÇOCUKLAR DUYMASIN'I ZORLAYACAK RAKİP! JET SOSYETE PAZAR GÜNLERİ YAYINLANACAK

Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin Çocuklar Duymasın'la aynı akşam yayınlanacağı öğrenildi. Bu durum da iki dizi arasında sıkı bir rekabet olacağını gösterdi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 08:20
Puan Ver : Çocuklar Duymasın'ı Zorlayacak Rakip! Jet Sosyete Pazar Günleri Yayınlanacak(7/10)3

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın bitti bitecek derken reytinglerde başarıyı yakalayarak pazar günleri ilk üçte yer almayı başardı. Ancak Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin pazar günleri yayınlanacağı duyurulunca akıllara Çocuklar Duymasın'ın reyting yarışında zorlanacağı geldi.

SIKI RAKİP!

Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'nin ekran tarihi belli oldu. 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak projenin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrolde yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi de pazar akşamları ekrana geliyor.

Jet Sosyete'den kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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