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Çocuklar Duyması'nda Pınar Altuğ Gelinlik Giydi

ÇOCUKLAR DUYMASI'NDA PINAR ALTUĞ GELİNLİK GİYDİ

Son dönemlerde FETÖ'nün kitabına yer verdikleri için eleştiri oklarının hedefi olan 'Çocuklar Duyması'nda Pınar Altuğ rol gereği gelinlik giydi.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Çocuklar Duyması'nda Pınar Altuğ Gelinlik Giydi(5/10)1

Kanal D'de her pazar akşamı saat 20.00'de ekrana gelen fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'da başrol oyuncusu Pınar Altuğ, senaryo gereği gelinlik giydi.

İZLEYİCİYE BÜYÜK SÜRPRİZ

Yağmur Atacan ile evli olan, bir kız çocuğu annesi Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde gelinlik ile kamera karşısına geçti.

KIZI DA ROL ALDI

Dizinin 13 Ağustos Pazar günü ekrana gelecek 4'üncü bölümünde Altuğ, kızı Su ile rol aldı. Su Atacan, sokak hayvanlarını koruma ekibinden olan bir çocuğu canlandırdı.

İşte diziden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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