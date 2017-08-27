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Çocuklar Duymasın'da Mary Karakteri 14 Yıl Sonra Geri Döndü

ÇOCUKLAR DUYMASIN'DA MARY KARAKTERİ 14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da 'Mary' karakterine hayat veren Demet Tuncer, diziye geri döndü.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Çocuklar Duymasın'da Mary Karakteri 14 Yıl Sonra Geri Döndü(8/10)4

Şu sıralar Kanal D ekranlarında aldığı reytinglerle eski günlerine dönüş sinyalleri veren 'Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakterlerinden biri tam 14 yıl sonra diziye geri döndü.

KONUK OYUNCU OLARAK GELDİ

'Çocuklar Duymasın'ın sevilen karakterlerinden Mary'e hayat veren Demet Tuncer, dizide konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

14 YIL SONRA PROJEDE YER ALDI

14 yıl aradan sonra tekrar projede yer alan oyuncu, eski eşi Selçuk'un yeni yaşam tarzını ve genç sevgilisini görmek için sürpriz bir şekilde Türkiye'ye geri dönüyor.

İşte Demet Tuncer'in diziden ilk görüntüsü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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