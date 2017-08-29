ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCUSU KANSERE YAKALANDI
Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde "Dursun" karakterine hayat veren 80 yaşındaki usta oyuncu Ercüment Balakoğlu'na kanser teşhisi konuldu.
Çocuklar Duymasın dizisinde bir dönem Dursun karakteri ile izlediğimiz usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu'na dil kanseri teşhisi konuldu.
UNUTKANLIK SORUNU YAŞIYOR
Dilinde çıkan yaralar nedeni ile ameliyat olan oyuncu, önce radyoterapi gördü ve kemoterapiye başlanacak. Hastanede tedavi gören Ercüment Balakoğlu, kullandığı ilaçlardan dolayı unutkanlık sorunu da yaşıyor. Balakoğlu, uzun yıllar tiyatrolarda çocuklara masallar okudu ve o çocukların masal dedesi oldu.
ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?
1937 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, geçmişten günümüze sayısız sinema, dizi ve tiyatroda oynamıştır. Kaynanalar, Çocuklar Duymasın ve Papatyam gibi dizilerdeki oyunculuğun yanı sıra, seslendirme yaparak da televizyon dünyasına büyük katkılarda bulunan sanatçı, çok sayıda etkinlikte çocuklar için çalışmalarda bulunmuş ve 2013 yılından sonra İstanbul Temaşa Tiyatrosu kadrosunda yer almıştır.
Kaynak: haberinburada
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