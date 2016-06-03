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çocuklar, dünya çevre günü'nü geri dönüşüm atölyesi'nde kutlayacak

ÇOCUKLAR, DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NÜ GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ'NDE KUTLAYACAK

Yeşil bina kriterlerine uygun olarak inşa edilen One Tower AVM, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü minik çevrecilerle kutluyor.

Tarih : 03 Haziran 2016, 15:52
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Yeşil bina kriterlerine uygun olarak inşa edilen One Tower AVM, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü minik çevrecilerle kutluyor. AVM'de kurulacak Geri Dönüşüm Atölyesi'yle çocuklar hem atık malzemeleri değerlendirmeyi öğrenecek, hem de eğlenceli zaman geçirecek.



Çocuklar, eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek atölyede mavi kapak, gazete parçaları, dergi artıkları, pet şişe ve atık pilden ürünler hayata geçirecek.



Atölye ile minikler yaratıcılıklarını geliştirme olanağı bulurken, bir yandan da geri dönüşümün önemini öğrenecek. Atölyeye katılan miniklere, One Tower AVM tarafından geri dönüşümlü malzemeden üretilen Karaçam tohumlu kalemler de hediye edilecek.



Recycle Turkey işbirliğiyle düzenlenen etkinlik 5 Haziran Pazar günü saat 13.00-19.00 saatleri arasında minik çevrecileri bekliyor.










Etiketler: Çocuklar  Dünya  Çevre  Günü    Geri  Dönüşüm  Atölyesi  Nde  Kutlayacak    haber

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