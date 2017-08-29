Esenyurt'taki bir imalathaneye yapılan baskında 4 milyon adet uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan çete üyelerinden birinin ilköğretim okulunda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Öğretmenin kurye olarak kullanılacağı belirlendi

ŞEHRİN GÖBEĞİNDE İMALATHANE

Kurye sistemi, polis tarafından çökertilince imalathanesini şehre kurup uyuşturucu imal etmeyi planlayan uyuşturucu şebekelerine bir yenisi daha eklendi.

POLİS 3 AY İZLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuda kaydı bulunan bazı şüphelilerin Esenyurt'ta bir depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre uyuşturucu hapların karışımını yapan Çetin B.'yi (50) ve liderliğini yaptığı şebekeyi fiziki ve teknik takiple üç ay boyunca izledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ BİZZAT TAKİP ETTİ

Kurdukları imalathanede uyuşturucu üretmek için sanayi tipi kimyasal malzemeler alıp üretime geçme hazırlığı yaptığı belirlenen çeteye operasyonu adım adım takip eden İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla operasyon düzenlendi.

60 MİLYON TL DEĞERİNDE

Çetenin imalathaneye çevirdiği depo ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler piyasa değeri 60 milyon lira tutarında 4 milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek 540 kilo hammadde, 60 kilo sıvı kimyasal madde, uyuşturucu hapları kurutmak için fırın, hap üretim makinesi, hammadde öğütücü makinesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu hap imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ÇETEDEN ÖĞRETMEN ÇIKTI

Operasyonda çete elebaşı Çetin B.'nin de aralarında bulunduğu beş şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler arasında Emel Ö. isimli bir ilköğretim okulu öğretmeninin olması da dikkat çekti. Özel bir okulda çalışan kadın öğretmenin çete içerisindeki görevinin kuryelik olduğu ve uyuşturucunun üretildikten sonraki aşamasında dağıtıcı ve taşıyıcı olarak görev almak üzere şebekeye katıldığı öğrenildi. Çetenin, tek bir hap üretemeden çökertildiği belirtildi.

EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammaddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Gözaltına alınan beş şüphelinin ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polisleri desteğiyle yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan hammadde ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan makineleri geçirdi.

Kaynak: haberinburada