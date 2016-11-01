O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çocuklar beklerken hayatını kaybediyor

ÇOCUKLAR BEKLERKEN HAYATINI KAYBEDİYOR

LÖSANTE'de, lösemili çocuklar için ayrılmış yatak kapasitesinin 20 olduğunu ancak 30 çocuğun daha sırada beklediğini belirten LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, “Hastalardan bazıları bekliyor, bazıları beklerken hayatını kaybediyor” dedi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 11:55
Puan Ver : Çocuklar Beklerken Hayatını Kaybediyor(8/10)6


LÖSANTE'de, lösemili çocuklar için ayrılmış yatak kapasitesinin 20 olduğunu ancak 30 çocuğun daha sırada beklediğini belirten LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, “Hastalardan bazıları bekliyor, bazıları beklerken hayatını kaybediyor” dedi. Ezer, hastanenini yatak kapasitesinin 400 yataklı olmasına rağmen ‘ruhsatlandırma' nedeniyle halen 75 yatakla hizmet verebildiklerini söyledi.



Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV), “Haydi, Bir Tuğla da Sen Koy!” kampanyasına gelen desteklerle tuğla tuğla ördüğü 400 yataklı LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, ‘ruhsatlandırma' sorununu aşamadığı için sadece 75 yatakla hizmet verebiliyor. LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, şu sıralar lösemi tedavisi için 30 çocuğun sırada beklediğine dikkat çekerek, “Hastalardan bazıları bekliyor, bazıları beklerken hayatını kaybediyor” diyor. Hürriyet Ankara'ya konuşan Ezer, LÖSANTE'nin hedefleri ve talepleri konusunda şunları söyledi:



YATAKLAR BOŞ HASTA BEKLİYOR



“Sağlık Bakanlığı ile temaslarımız sürüyor. Toplam 400 yatak var, bunun şu anda 75'i ruhsatlı. Geriye kalan 325'i boş duruyor. Tahmin ediyoruz ki bu yıl içerisinde bu sorunları aşarız. Hem doktor sayımız ideal sayıya yükseltilir hem de yatak sayımız serbest bırakılır.








Etiketler: Çocuklar  Beklerken  Hayatını  Kaybediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER