

LÖSANTE'de, lösemili çocuklar için ayrılmış yatak kapasitesinin 20 olduğunu ancak 30 çocuğun daha sırada beklediğini belirten LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, “Hastalardan bazıları bekliyor, bazıları beklerken hayatını kaybediyor” dedi. Ezer, hastanenini yatak kapasitesinin 400 yataklı olmasına rağmen ‘ruhsatlandırma' nedeniyle halen 75 yatakla hizmet verebildiklerini söyledi.







Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV), “Haydi, Bir Tuğla da Sen Koy!” kampanyasına gelen desteklerle tuğla tuğla ördüğü 400 yataklı LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, ‘ruhsatlandırma' sorununu aşamadığı için sadece 75 yatakla hizmet verebiliyor. LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, şu sıralar lösemi tedavisi için 30 çocuğun sırada beklediğine dikkat çekerek, “Hastalardan bazıları bekliyor, bazıları beklerken hayatını kaybediyor” diyor. Hürriyet Ankara'ya konuşan Ezer, LÖSANTE'nin hedefleri ve talepleri konusunda şunları söyledi:







YATAKLAR BOŞ HASTA BEKLİYOR







“Sağlık Bakanlığı ile temaslarımız sürüyor. Toplam 400 yatak var, bunun şu anda 75'i ruhsatlı. Geriye kalan 325'i boş duruyor. Tahmin ediyoruz ki bu yıl içerisinde bu sorunları aşarız. Hem doktor sayımız ideal sayıya yükseltilir hem de yatak sayımız serbest bırakılır.