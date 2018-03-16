ÇOCUKKEN BACAKLARIYLA DALGA GEÇİLEN MODELİ ŞİMDİ GÖRENLER GÖZLERİNİ ALAMIYOR
İsveçli model la Ostergren'in bacak boyunu görenler photoshop sandı. Modelin küçükken arkadaşları bacaklarıyla hep dalga geçiyormuş.
İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla Instagram ve Twitter'da fenomen haline geldi. Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda. Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı.
ÇİRKİN BİR ÖRDEK YAVRUSU GİBİ GÖRÜNÜYORMUŞ
Ostergren, çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını söylüyor. 5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi.
EŞİNİ SOSYAL MEDYADAN BULMUŞ
Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu sahibi. Ostergren bir metre boyundaki bacakları nedeniyle şimdi sosyal medyada viral olma yolunda.
Kaynak: haberinburada
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