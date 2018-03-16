İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla Instagram ve Twitter'da fenomen haline geldi. Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda. Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı.

ÇİRKİN BİR ÖRDEK YAVRUSU GİBİ GÖRÜNÜYORMUŞ

Ostergren, çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını söylüyor. 5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi.

EŞİNİ SOSYAL MEDYADAN BULMUŞ

Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu sahibi. Ostergren bir metre boyundaki bacakları nedeniyle şimdi sosyal medyada viral olma yolunda.

Kaynak: haberinburada