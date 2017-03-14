

Şişmanlık kısırlığa da neden oluyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin önce kilo vermesi gerekiyor. Yapılan son araştırma da obez çiftlerin normal kiloda olanlara göre 2 kat daha zor çocuk sahibi olduğunu gösteriyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, "Aşırı kilolu veya zayıf kadınlarda hormon dengesizliği, adet düzensizliği ve yumurtlama problemleri gebe kalmayı engelleyebiliyor. Kilolu erkeklerde de sperm kalitesi ve miktarı olumsuz etkileniyor" diyor.







Dr. Taşdemir, bebek isteyenlere şu uyarılarda bulunuyor. "Vücutta yağ hücrelerinin fazla olması, östrojen dengesini bozar. Yüksek östrojen ise yumurtlamanın olmamasına yol açar. Kadınların gebelik şansını düşürür. Adet düzensizliği olan obez kadınlar kilo verdiklerinde bu problemlerinden yüzde 60 kurtulabilir. Kadınların kısırlık problemlerinin yüzde 40'ında yumurtlama bozukluğu oluyor ve bu grubu aşırı kilolu ve polikistik over sendromlu kadınlar oluşturuyor. Fazla kilo erkeklerde de sperm kalitesini düşürüyor."







kaynak:sabah