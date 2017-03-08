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çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere müjde

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN ÇİFTLERE MÜJDE

Dr. Hakan Özörnek, tüp bebek alanında kullanılan gelişmiş genetik tarama testleri sayesinde artık en sağlıklı embriyo seçilerek hem sağlıklı bebek şansı artırıldığını, hem de düşük riski ortadan kaldırıldığını söyledi.

Tarih : 08 Mart 2017, 11:30
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Normal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin en önemli alternatifi olan tüp bebek tedavisindeki başarısızlıklar artık tarihe karıştığını söyleyen Dr. Hakan Özörnek, günümüzde tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi olmanın önünde kromozom sayısı anormalliklerine bağlı düşükler en büyük neden olarak görüldüğünü, gelişen tıp teknolojileri sayesinde artık bu düşüklerin önüne geçildiğini söyledi .



Yeni teknolojilerin günümüzde daha fazla kadına anne olma şansı tanıdığının altını çizen Özörnek, "Özel bir gebelik öncesi genetik tarama yöntemi olan Q-PCR yöntemi ile artık kromozomal açıdan sağlıklı ve normal olan embriyolar anne adayına transfer ediliyor. Bu sayede gebelik oranını artarken, düşük riski ise azaltılıyor" dedi.



 



kaynak:sabah








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