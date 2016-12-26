ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN BİR DE BUNLARI DENEYİN!
Kayseri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, gebelik şansını arttırıp, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere önerilerde bulundu
Çiftler içiyorsa, mutlaka sigarayı bırakılmalıdır. Yapılmış tüm çalışmalara göre sigara spermleri öldürmekte ve yumurta kalitesini azaltmaktadır.
Endişe ve stresten uzak durun. Stresin başlı başına hormonları etkilemekte ve gebeliğe engel olmaktadır. Size tek gereken stresten uzakta gebeliğe odaklanmak.
Gebeliği planlamayı geciktirmeyin, özellikle kadınların 35 yaşından sonra yumurta rezervleri azalmaktadır. Benzer şekilde erkeklerde 45 yaşından sonra sperm sayısı azalmaktadır.
Gebelik için kaliteli sperm ve kaliteli yumurta gerekmektedir. Son yıllarda sperm ve yumurta kalitesini arttırmak için folik asid takviyesinin önemli olduğu gösterilmiştir. Gebelik sadece kadından olmaktadır bundan dolayı sadece kadına folik asid başlanmalıdır gibi yanlış bir inanış vardır. Oysaki gebelik planlayan anne adayları gibi, baba adayları da folik asid kullanmalılardır.
Doğru zamanda ilişki adetin ilk gününden itibaren sayılarak adetin 11 ve 15'inci günleri arasında her gün ilişkiye girilmesinin gebelik şansını arttırdığı gözlenmiştir.
Kansızlık, B12 ve D vitamini eksikliğinizi giderin.
Günde 7 bardaktan fazla kahve veya çay tüketilmemesi öneriliyor.
Kilonuzu verin. Kiloluysanız mevcut kilonuzdan yüzde 10 kilo verdiğinizde yumurta rezerviniz 5 kat artmaktadır.
Bitkisel tedavi yöntemlerinden uzak durun. Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşmadığı durumlarda bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurun. Doç. Dr. Gökalp Öner, "Soğan kürü, karanfil kürü gibi kürler nedeniyle erken menopoza giren birçok hasta ile karşılaşıyoruz" diye konuştu.
kaynak:habertürk
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