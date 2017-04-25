

Adana'da sık sık korsan gösterilerin yapıldığı 3 mahalleye bin polisle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda "Aslan" isimli narkotik köpeğinin çocuk parkında taş altına ve yeşilliklerin içine saklanmış halde uyuşturucuları bulması polisi bile şaşkına çevirdi.







Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa olarak "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine gündüz vakti bin polisle baskın yaptı. Özel harekatın karadan, helikopterin ise havadan destek verdiği operasyonda polis özellikle hem terör olaylarının, hem de uyuşturucu satışının yoğun olduğu Barbaros, Dağlıoğlu ve Çamlıbel mahallelerine şok baskın yaptı. Polis, baskında şüphelendiği şahıs, Otomobil ve mekanları didik didik aradı.







kaynak:milliyet