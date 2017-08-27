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Çocuk Kitaplarının Usta Yazarı Muzaffer İzgü Hayatını Kaybetti

ÇOCUK KİTAPLARININ USTA YAZARI MUZAFFER İZGÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yazdığı çocuk kitaplarıyla tanınan usta yazar Muzaffer İzgü, 84 yaşında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Çocuk Kitaplarının Usta Yazarı Muzaffer İzgü Hayatını Kaybetti(7/10)3

Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TEDAVİYİ REDDETTİ

Uzun süredir yasşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören ünlü yazar, Ağustos ayının ilk haftasında İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

98 ÇOCUK KİTABI YAZMIŞTI

Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti. Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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