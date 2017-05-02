

Merkez Seyhan ilçesinin Onur mahallesinde oturan Ömer Faruk Sever, aile bütçesine katkı için bir mobilya atölyesinde çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde Ömer Faruk Sever, atölyedeki mobilyaları taşımak için yük asansörüne yöneldi. Asansörün kapısını aralayan Sever, mobilyaları yüklemeye başladı. Bu sırada asansör hareket etti ve kurtulmayı başaramayan Ömer Faruk Sever, kabin ile duvar arasında kaldı.







Kafası asansör kabini ile duvar arasında sıkışan Ömer Faruk Sever'in çığlıklarını duyarak olay yerine koşan diğer işçiler asansörü durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mobilya atölyesine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ömer Faruk Sever'in öldüğü anlaşıldı.







Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenip olay yerinde gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Çocuk işçi Ömer Faruk Sever'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







kaynak:milliyet