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çocuk gelişim uzmanı odasında ölü bulundu

ÇOCUK GELİŞİM UZMANI ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

ARI Devlet Hastanesi'nde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Emine Barın, kaldığı öğretmenevindeki odasında ölü bulundu. Barın'ın 4 gün önce öldüğü belirlendi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 14:02
Puan Ver : Çocuk Gelişim Uzmanı Odasında Ölü Bulundu(9/10)6


Öğretmenevinde temizlik yapanlar, en üst kattaki odadan koku geldiğini fark edince yönetime haber verdi. Bu Sabah öğretmenevine gelen polis, kapısını kırarak girdiiği odada Emine Barının cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.



Çalışma arkadaşları, İzmir doğumlu olan ve Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Ağrı Devlet Hastanesi'nde çocuk gelişim uzmanı olarak görev yapan Emine Barından 4 günden beri haber alamadıklarını söyledi. Emine Barın'ın uzun süreden beri öğretmenevinde kaldığı öğrenilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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