Ülkemizde ve dünyada kız çocuklarının erken evliliği aşılamayan sorunlar arasında yer alıyor. Son bilgiye göre dünyada her yıl 15 milyon kız çocuğu evlendiriliyor.

Gaziantep'te Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İnsani Yardım Bölge Program Müdürü Fatma Hacıoğlu Sarıdağ, dünyada her yıl 18 yaşından küçük 15 milyon kız çocuğunun evlendirildiğini söyledi.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER BİRÇOK BOYUTTAN ELE ALINDI

UNFPA, Gaziantep'teki uygulayıcı ortakları olan KAMER Vakfı ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile birlikte 12 Ekim'de Suriyeli erkek sığınmacıların katılımıyla çocuk evlilikleri konusunda panel düzenledi. Panelde çocuk yaşta evlilikler, bunun hukuki, sağlık ve dini boyutları ele alındı.HER YIL 15 MİLYON ÇOCUK EVLENDİRİLİYOR

Panelin açılış konuşmasını yapan UNFPA İnsani Yardım Bölge Program Müdürü Fatma Hacıoğlu Sarıdağ, dünyada çocuk yaşta kızların evlendirilme sorununa dikkat çekerek, "Dünyada her yıl 15 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlendiriliyor. Dünyayı çocuklar için yaşanabilir bir hale getirmenin hepimizin sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Çocuklarımızın haklarının olduğunu ve onların bu haklara erişimini sağlamamızın bizlerin görevi olduğunu bilmemiz gerekiyor" dedi.

18 YAŞ ÖNCESİ EVLİLİKLER ANNE ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIR

UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya ise, çocuk yaşta evliliklerin sağlığa ve yaşam kalitesine olumsuz etkilerine dikkat çekti. 18 yaş altındaki her çocuğun korunması gerektiğini, çocuk evliliğinin bir insan hakkı ihlali olduğunu belirten Yıldırımkaya, "Doğumdan 24 yaşına kadar olan dönem yetişkinlik öncesi dönemdir. Davranışları düzenleyen beyin bölümü 18-20 yaşları arasında tamamlanır. Çocukların 18 yaşından önce evlendirilmeleri bir sürü üreme sağlığı ve ruh sağlığı sorunlarına yol açar. 18 yaş altındaki evlilikler anne ölüm riskini iki ile beş kat arttırır. Erken yaşta evliliklerde ise bebek ölüm oranları da en az üç kat artar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada