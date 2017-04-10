Türkiye'ye çocuk bakıcı olmak için gelen Kırgız Malika N, fuhuş çetesinin eline düştü.



Türkiye'ye çocuk bakıcı olmak için gelen Kırgız Malika N, fuhuş çetesinin eline düştü. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Antalya'da iş bulmak için bir adamla bağlantı kurdu.



O ana kadar fuhuş çetesinin eline düştüğünü fark etmeyen genç kadın, önce bir müteahhitle tanıştırıldı. Fuhuş talebine direnen Malika, araçta öldüresiye dövüldü. Kafasına defalarca demir çubukla vurulan Malika, Korkuteli yolunun kenarına atıldı.







kaynak:hürriyet