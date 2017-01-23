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Çocuğunuzun Dişlerinin Dökülmesini İstemiyorsanız…
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çocuğunuzun dişlerinin dökülmesini istemiyorsanız…

ÇOCUĞUNUZUN DİŞLERİNİN DÖKÜLMESİNİ İSTEMİYORSANIZ…

Yanlış beslenme çocukların dişlerini vuruyor

Tarih : 23 Ocak 2017, 16:06
Puan Ver : Çocuğunuzun Dişlerinin Dökülmesini İstemiyorsanız…(7/10)8


Yanlış beslenme çocukların dişlerini vuruyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir" uyarısı yapıyor.



Tatil günlerinde diş fırçalamayı ihmal eden çocukların dişlerini riske artığını söyleyen Pertev Kökdemir, "Ebeveynler özellikle sömestre tatilinde çocuklarını iyi takip etmeli, şekerli ve fast food yiyecekler yerine taze meyve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmalı.



Çocukların diş fırçalama alışkanlıklarına düzenle bir şekilde devam etmeleri sağlamalıdır" şeklinde konuşuyor. Kökdemir, tatilin diş hekimi ziyareti için uygun bir zaman olduğunu ifade ediyor.



 



kaynak:sabah








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