

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, çocukların yaz mevsiminde bol miktarda su içmesi gerektiğini vurgulayarak, "Taze meyve suyu ve ayran önerilen içecekler arasında yer alırken, vücudun pH değerini bozarak sağlık sorunlarına davetiye çıkartan asitli içeceklerden de uzak durulması gerekiyor" dedi.







Bebekleri ve çocukları tüm aktivitelerde özellikle yaz sıcakları ve güneşin olumsuz etkilerinden korumak gerekiyor. Dr. Erol, alınabilecek basit önlemlerle bebek ve çocukları sıcak havalardan korumanın yollarını anlattı. Klima kullanımından uzak durmakta fayda olduğunu söyleyen Dr. Erol, eğer kullanılacaksa mutlaka bakteri filtresinin olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve klimanın soğuk hava üfleyen fanlarının yenidoğanlar ve çocuklara direkt olarak temas etmemesi gerektiğini kaydetti.