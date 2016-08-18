O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çocuğunuzu güneşten korumanın yolları

ÇOCUĞUNUZU GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, çocukları sıcaktan korumanın basit yollarını anlattı. Çocuklara bol su takviyesi yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Erol ara öğünlerde sebze ve meyvenin gerekliliğini vurgularken çocukların spora teşvik edilmesini istedi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:41
Puan Ver : Çocuğunuzu Güneşten Korumanın Yolları(0/10)


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, çocukların yaz mevsiminde bol miktarda su içmesi gerektiğini vurgulayarak, "Taze meyve suyu ve ayran önerilen içecekler arasında yer alırken, vücudun pH değerini bozarak sağlık sorunlarına davetiye çıkartan asitli içeceklerden de uzak durulması gerekiyor" dedi.



Bebekleri ve çocukları tüm aktivitelerde özellikle yaz sıcakları ve güneşin olumsuz etkilerinden korumak gerekiyor. Dr. Erol, alınabilecek basit önlemlerle bebek ve çocukları sıcak havalardan korumanın yollarını anlattı. Klima kullanımından uzak durmakta fayda olduğunu söyleyen Dr. Erol, eğer kullanılacaksa mutlaka bakteri filtresinin olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve klimanın soğuk hava üfleyen fanlarının yenidoğanlar ve çocuklara direkt olarak temas etmemesi gerektiğini kaydetti.








Etiketler: Çocuğunuzu  Güneşten  Korumanın  Yolları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER