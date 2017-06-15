

Ebeveynlerin, çocuklarının aç kalacağı endişesi ile yanlış beslenme programları uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, çocukta gelişim geriliği yoksa az miktarda yemeyi sorun haline getirmemek gerektiğini ifade etti. Beslenme sorunu olan çocukların tamamının iştahsız olarak tanımlanmasının doğru olmadığını kaydeden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, iştahsızlığın nedenlerini şöyle sıraladı:



"İştahsızlığın, mineral eksiklikleri ve mide problemleri gibi pek çok fizyolojik sebebi olabilmektedir. Bunun dışında çocuğun iç dünyasında yaşadığı bazı psikolojik sorunlar da iştahsızlığa yol açmaktadır. Bebeklikten itibaren beslenme konusunda çeşitliliğe önem verilmelidir.



Bebek 6 aylıkken ek besinlere başlanılmalı, çocuk 1 yaşına geldiğinde hemen hemen tattırılmayan sebze ve meyve kalmamalıdır. Herhangi bir besini yemek istemeyen çocuğa, o besin değişik şekillerde sunularak verilmelidir. Örneğin sade süt içmek istemeyen çocuğun sütüne taze meyve eklenerek tüketimi daha cazip hale getirilmelidir. Peynir yemek istemeyen çocuklar için de omlet, börek ve tost hazırlanabilir. Peynirin tadını fark edip tüketmeyen çocuklar için de tadı yoğun hissedilmeyen lor peyniri önerilmektedir."







kaynak:sabah