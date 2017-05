Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, "Çalma davranışı; başkasına ait olan bir şeyi izinsiz olarak almak anlamına gelmektedir. Çocuklar okul öncesi dönemde tüm dünyanın kendi etraflarında döndüğünü ve çevrelerindeki her şeyin kendisi için var olduğunu düşünürler. Küçük bir çocuk, beğendiği her şeyi, kimin olduğunu düşünmeden alabilir. Çocuk için, o eşyanın başkasına ait olduğunu anlamak ve kabul etmek ve de isteğini ertelemek çok zordur. Her şeyin kendisinin olduğunu düşünür ve bu sebeple hoşuna giden şeyleri herhangi bir rahatsızlık duymadan alır. Kötü bir şey yaptığını düşünmez. Ancak büyüdükçe ve sosyalleştikçe, kendisinin ve başkasının eşyalarını ayırt etmeye başlar" dedi.







"BAŞKASININ EŞYASINI İZİNSİZ ALMAK, 3-6 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜR"







Bu sebeple eğer çocuk 7 yaşından küçükse, bu davranışın hırsızlık olarak ele almak uygun olmadığını ifade eden Uzman Psikolog Merve Demir, "Okul öncesi çocuklar, kişisel sınırları ve mahremiyeti yeterince anlayamazlar. Bir başkasının eşyasını izinsiz almanın yanlış bir davranış olduğunu öğrendikten ve isteklerini kontrol etmeye başladıktan sonra bu davranışı bırakırlar" açıklamalarında bulundu.







kaynak:sabah