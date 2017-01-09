Son yıllarda sıkça görülen rota virüsü çocukları tehdit ediyor. Çocuk, rota virüsü ile karşılaştıktan 1 ya da 7 gün sonra belirtileri gösterebilir.



Ateş ve kusma olur. Ateş 40 dereceye kadar çıkabilir. Kusma ise miktar ve sayı olarak çok fazladır. Bu da çocuğu susuz bırakır.



Daha sonra ishal başlar. Dr. Nihal Karaçayır şu önerilerde bulundu: Rota virüs hastalığında serum tedavisi uygulanır. Buna ek olarak su, elma suyu, ayran gibi gıdalarla da sıvı kaybı giderilmeye çalışılır. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik verilmez.







kaynak:sabah