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çocuğunuza okul fobisi yaşatmayın

ÇOCUĞUNUZA OKUL FOBİSİ YAŞATMAYIN

Okuldan korkan çocuk nasıl sakinleştirilir?

Tarih : 07 Eylül 2016, 11:53
Puan Ver : Çocuğunuza Okul Fobisi Yaşatmayın(7/10)7


Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocukları olduğu kadar aileleri de telaş sardı.

Özellikle çocukları için okul zili ilk defa çalacak olan ebeveynler için bu durum biraz daha zor. Çünkü ‘okul fobisi' ile de mücadele etmek zorunda kalabilirler.



Okul fobisinin korumacı ailelerin çocuklarında daha çok görüldüğünü belirten Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç, ailelere şu önerilerde bulundu:



Okula başlamak, çocuklar ve ebeveynleri için heyecan verici olduğu kadar kaygının da eşlik ettiği bir süreç. Okul çağına gelen çocuk, artık evden ve aileden uzaklaşarak tanıdığı çevre dışında ilişkiler kurmaya başlar. Bu nedenle eğitim hayatı ile sosyalleşme süreci de paralel olarak ilerler. Okul, çocuk için evden sonra en önemli yer haline gelir.



Ancak bazı çocuklar okula gitmeyi reddedebilir. Bu durum okulun ilk günlerinde normal kabul edilse de uzun sürdüğü takdirde bazı problemleri beraberinde getirebilir.



Çocuğun okula gitmek istememesinin nedeni ebeveynleri olabileceği gibi diğer öğrenciler ya da öğretmeniyle yaşadığı iletişim zorlukları da olabilir. Böyle durumlarda öğretmen ve okul yönetimiyle iletişime geçmek gerekebilir.








Etiketler: Çocuğunuza  Okul  Fobisi  Yaşatmayın    haber

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