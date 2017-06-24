

Yaşam kalitemizi belirleyen önemli etkenlerden biri, yediklerimiz ve içtiklerimiz... Bu nedenle sağlıklı beslenme, çocukluk yaşlarında kazandırılması gereken bir alışkanlık. Bu noktada çocukların sadece yemek yemeleri değil; neyi, ne kadar ve ne zaman yedikleri de önemli. Okul döneminde çocukların abur cubur gıdalara ve fast food'a yönelmeleri sık görülen bir durum. Yaz tatilinde ise, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığını yeniden kazanmaları için uygun bir dönem. Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, çocukların beslenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulundu...



Okula başladıktan sonra çocuklar sık sık öğün atlar. Özellikle okula giden çocuklarda, kahvaltı yapmama ve ders aralarında arkadaşlarıyla birlikte cips, çikolata, bisküvi tüketme alışkanlığı ortaya çıkabiliyor. Bu uzun tatil sürecinde, özellikle kahvaltı alışkanlığını kaybeden çocuklara bu alışkanlığın yeniden kazandırılması gerekiyor. Ayrıca, çocukların tatil döneminde besin değeri ve posa oranı düşük fast-food gıdalara karşı da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tatilde çocukları sağlıklı atıştırmalıklara yönlendirmek ve bu alışkanlığı kalıcı hale getirmek çok önemli.



Çocuklarda; günlük enerji ihtiyacının yüzde 55-60'ının karbonhidratlardan, yüzde 15-20'sinin proteinlerden, yüzde 30'unun da yağlardan karşılanması gerekiyor. Çocuklar farklı yaşlarda, farklı miktarda besin ögelerine ihtiyaç duyar. Ayrıca harcadıkları günlük enerji miktarı da fiziksel aktivitelere göre değişiyor. Yaz döneminde çocukların harcadığı kalori miktarı önemli ölçüde artabilir. Bu nedenle 4-6 yaş grubu çocukların günde 1400-1600 kcal, 9-12 yaş grubunun ise günde 1800- 2000 kcal alması önerilir.



Yoğun fiziksel aktivitesi olan çocukların büyüme ve gelişmesi için daha çok besine ihtiyacı vardır. Ebeveynlerin, besin çeşitliliğini artırarak, düzenli ana ve ara öğünlerle bir sistem oluşturması gerekiyor. Eğer çocukların besin alımında ciddi eksiklik olduğu düşünülüyorsa, mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekir.







kaynak:sabah