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çocuğunuz aniden dalıyor ve yanıt vermiyorsa dikkat

ÇOCUĞUNUZ ANİDEN DALIYOR VE YANIT VERMİYORSA DİKKAT

Epilepsi denilince akla ilk olarak vücutta kasılma, atma, morarma ağızdan köpük gelmesi gibi tipik belirtiler geliyor.

Tarih : 02 Eylül 2016, 13:58
Puan Ver : Çocuğunuz Aniden Dalıyor Ve Yanıt Vermiyorsa Dikkat(5/10)2


Epilepsi denilince akla ilk olarak vücutta kasılma, atma, morarma ağızdan köpük gelmesi gibi tipik belirtiler geliyor. Ancak epilepsinin gözden kaçan belirtilerle de olabiliyor. Çocuğunuz aniden dalması ve sorulara yanıt vermemesi bu belirtiler arasında.



Epilepsi beyin hücrelerinin anormal, aşırı ya da senkronize bir şekilde deşarjı sonucu oluşan istemsiz hareketler ve bilinç değişikliği ile karakterize, tekrarlayıcı ataklarla giden kronik bir hastalık.



Genellikle çocukluk çağında başlayan epilepsi en sık 1 yaşın altında gelişiyor. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı azalıyor. Bunun nedeni ise doğuştan olan beyin anomalileri, beyin hasarları ve genetik epilepsilerin büyük bir grubu oluşturması ve bu yaştan sonra bunların en çok çocukluk çağında başlaması.



Epilepsinin genel olarak vücutta kasılma, atma, morarma ağızdan köpük gelmesi gibi tipik belirtiler verdiğini belirten Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Uğur Işık, hastalığın gözden kaçan belirtilerle de gelişebileceğine dikkat çekti.



Doç Işık, “Örneğin çocuğunuz aniden dalıyor ve size yanıt vermiyorsa, bu durum epilepsinin bir belirtisi olabiliyor. Bu nedenle çocukta şüpheli hareketler gözlendiğinde mutlaka bir uzmana başvurulmalı” uyarısında bulundu.








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