ÇOCUĞUNUN KAÇIRILDIĞINI FARK ETMEDİ BİLE...
Amerika'da sosyal medya kullanıcısı çocuk kaçırma vakaları hakkında farkındalık kazandırmak için sosyal bir deney yaptı ve annesiyle anlaşarak bir çocuğu babasının gözünün önünde kaçırdı.
Amerika'da çekilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sosyal deneyde, bir sosyal medya kullanıcısı çocuk kaçırma vakaları hakkında farkındalık oluşturmak için bir anne ile anlaştı.
Çocuğun babası telefonuyla meşgul olurken sosyal medya kullanıcısı oğlunu şekerle kandırdı ve çocuğu babasının hemen yanındaki parktan rahatlıkla alıp saniyeler içerisinde götürdü.
Baba çocuğunun kaçırıldığını fark etmedi. Bir müddet sonra telefondan başını kaldırmasıyla oğlunun yokluğu fark eden baba oğlunu aramaya başladı.
kaynak:milliyet
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