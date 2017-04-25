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çocuğunun adını 'vatan' koyacak

ÇOCUĞUNUN ADINI 'VATAN' KOYACAK

'Hayatı Tesbih Yapmışım' şarkısıyla adından söz ettiren Ferman Toprak, eşiyle bebek beklediklerini ve çocuklarının adını 'Vatan' koyacaklarını söyledi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 14:12
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Ferman Toprak, yeni albümünü 'Saldır Moruk'u tanıttı. Albümde  Serdar Ortaç'ın 'Senin ki' parçasını da seslendiren Ünlü türkücü, bu parçada Ortaç ile düet yaptı.



"Çok güzel ve samimi bir iş çıktı" diyerek duygularını dile getiren Toprak, "Albümde 2 tane de  Gaziantep türküsü bulunuyor. Albümü ilk eşim dinlemezse benim eve girme şansım olmaz" diyerek espri yaptı.



"ÇOCUĞUMUN ADI 'VATAN' OLACAK"



Yakında baba olacağı için heyecanlı olan Toprak, "Kız ya da erkek olsun çocuğumun ismi 'Vatan' olacak" dedi.



 



kaynak:milliyet








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