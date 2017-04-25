ÇOCUĞUNUN ADINI 'VATAN' KOYACAK
'Hayatı Tesbih Yapmışım' şarkısıyla adından söz ettiren Ferman Toprak, eşiyle bebek beklediklerini ve çocuklarının adını 'Vatan' koyacaklarını söyledi.
Ferman Toprak, yeni albümünü 'Saldır Moruk'u tanıttı. Albümde Serdar Ortaç'ın 'Senin ki' parçasını da seslendiren Ünlü türkücü, bu parçada Ortaç ile düet yaptı.
"Çok güzel ve samimi bir iş çıktı" diyerek duygularını dile getiren Toprak, "Albümde 2 tane de Gaziantep türküsü bulunuyor. Albümü ilk eşim dinlemezse benim eve girme şansım olmaz" diyerek espri yaptı.
"ÇOCUĞUMUN ADI 'VATAN' OLACAK"
Yakında baba olacağı için heyecanlı olan Toprak, "Kız ya da erkek olsun çocuğumun ismi 'Vatan' olacak" dedi.
kaynak:milliyet
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