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Çocuğunu sokağa atan Seçkin'e fena yüklendi: Doğurmakla ana olunmuyor

ÇOCUĞUNU SOKAĞA ATAN SEÇKİN'E FENA YÜKLENDİ: DOĞURMAKLA ANA OLUNMUYOR

Seçkin Piriler, 7 yaşındaki oğlunu sokağa atınca Kaan Tangöze oğlunu alıp otele yerleşti. Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural, "Doğurmakla ana olunmuyor." diyerek Piriler'e gönderme yaptı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Çocuğunu Sokağa Atan Seçkin'e Fena Yüklendi: Doğurmakla Ana Olunmuyor(7/10)3

Kaan Tangöze ile 2016 yılında resmi olarak yollarını ayıran Seçkin Piriler'in çocuklarına kötü davrandığı hatta büyük oğlu Hakan'ı geçtiğimiz günlerde evden gönderdiği haberleri gündeme bomba gibi düştü.

7 YAŞINDAKİ OĞLUNU EVDEN KOVDU

İddialara göre; Seçkin Piriler "artık dayanamıyorum" diyerek 7 yaşındaki oğlunu evden kovdu. Kaan Tangöze ise Hakan'ı alarak Gayrettepe'de bir otele yerleşti.

"SADECE DOĞURMAKLA ANA OLUNMUYOR"

Tangöze'nin uğruna evliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'ın Instagram sayfasında paylaştığı mesaj ise kafaları karıştırdı. Ural, mesajında Piriler'e şu sözlerle yüklendi: "Duyduklarıma inanamıyorum. Biz insanoğluna neler oldu... Ebeveynlerin çocuklarına yaptıkları şiddet haberlerini aldıkça deliriyorum, çocuklarını maddi manevi kullanmak için onları istismar etmelerine şu genç yaşımda ben katlanamıyorum. Onları düşünmekten ben uyuyamadım. Sadece doğurmak ile ana olunmuyor. Neden doğum kontrol hapları var hiç düşündünüz mü? Biz gençler neden şapır şapır onlardan yutuyoruz? Mesela bir eğitim yöntemi yok mu 'doğru bir ebeveyn' olmak için? Sen kendini yapamadıysan çocuğun ne günahı var? Herkes gider evlat kalır. Hiç bir çocuk hiç bir ilişkinin garantisi değildir. Hiç bir çocuk sizin hayatınızı kurtarmak için dünyaya gelmez. Çocuklar bu dünyanın geleceği biricik pırlanta taneleridir. Kendi başarısızlığınızın cezasını çocuklarınıza çektiremezsiniz. Ben artık şiştim! Göstermelik sevgi karelerinin ardında yatan karanlık sırları işitmekten bıktım! Bu mesajımı okurlar da utanırlar belki. Evlatlarına sımsıkı sarılırlar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru yolu bulun! Doğru yolu kimin gösterdiğinin bir önemi olmasın sizin için..."

İşte Kıvılcım Ural'ın o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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