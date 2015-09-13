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çocuğunu çamaşır makinesine attı

ÇOCUĞUNU ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ATTI

Fransa'da yaramazlık yaptığı gerekçesiyle üç yaşındaki oğullarını çamaşır makinesinde öldüren babaya 30, kayıtsız kalan anneye 12 yıl ceza verildi.

Tarih : 13 Eylül 2015, 15:04
Puan Ver : Çocuğunu Çamaşır Makinesine Attı(5/10)2


Söz konusu cinayet 2011 yılının kasım ayında başkent Paris'in doğusundaki Germigny-l'Eveque'de yaşandı. Acil servisi arayan Christophe Champenois (36) oğlunun küvette boğulduğunu öne sürerek yardım istedi. Ancak çocuğun beş yaşındaki ablası, “Babam okulda yaramazlık yapıyor diye Bastien'i çamaşır makinesine attı” dedi. Soruşturma sırasında küçük çocuğun sürekli babasından kötü muamele gördüğü anlaşıldı.








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