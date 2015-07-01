Menüsüne kattığı yeni bir ürünü tanıtmak için ilginç bir reklam kampanyası başlatan restoran zinciri, bu yemeğin adını çocuğuna veren ilk çifte 27 bin TL hediye çeki vereceğini duyurdu.



ABD genelinde 159 şubesi olan BJ's Restaurant & Brewhouse isimli restoran zinciri pazarlama stratejisi olarak ilginç bir yönteme başvurdu.



Menüsüne 'Quinoa' isimli bir yemeği katan restoran bu ismi çocuğuna veren ilk aileye 10 bin dolar (27 bin TL) değerinde hediye çeki vereceğini duyurdu.



Kazanan kişinin belirlenmesi için resmi evrakları talep eden şirket, doğum sertifikalarını karşılaştırarak birinciyi belirleyecek ve büyük ödülü 'Quinoa' adını alan çocuğun ailesine teslim edecek.



Sosyal medyada da benzer bir kampanya başlatan şirket, platformdaki isimlerini 'Quinoa' olarak değiştirecek kullanıcılara 10 dolar (27 TL) hediye çeki veriyor.



ABD'de bu isimde olan hiçbir çocuğun bulunmadığını belirten şirket, kampanyanın yeni bir trende neden olabileceğini iddia ediyor.