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çocuğuna bu ismi verene 27 bin tl ödül verecek

ÇOCUĞUNA BU İSMİ VERENE 27 BİN TL ÖDÜL VERECEK

Menüsüne kattığı yeni bir ürünü tanıtmak için ilginç bir reklam kampanyası başlatan restoran zinciri, bu yemeğin adını çocuğuna veren ilk çifte 27 bin TL hediye çeki vereceğini duyurdu.

Tarih : 01 Temmuz 2015, 16:04
Puan Ver : Çocuğuna Bu İsmi Verene 27 Bin Tl Ödül Verecek(6/10)6


ABD genelinde 159 şubesi olan BJ's Restaurant & Brewhouse isimli restoran zinciri pazarlama stratejisi olarak ilginç bir yönteme başvurdu. 



Menüsüne 'Quinoa' isimli bir yemeği katan restoran bu ismi çocuğuna veren ilk aileye 10 bin dolar (27 bin TL) değerinde hediye çeki vereceğini duyurdu.



Kazanan kişinin belirlenmesi için resmi evrakları talep eden şirket, doğum sertifikalarını karşılaştırarak birinciyi belirleyecek ve büyük ödülü 'Quinoa' adını alan çocuğun ailesine teslim edecek.



Sosyal medyada da benzer bir kampanya başlatan şirket, platformdaki isimlerini 'Quinoa' olarak değiştirecek kullanıcılara 10 dolar (27 TL) hediye çeki veriyor.



ABD'de bu isimde olan hiçbir çocuğun bulunmadığını belirten şirket, kampanyanın yeni bir trende neden olabileceğini iddia ediyor.








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