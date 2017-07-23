Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı

ÇOCUĞU TUHAFİYEYE BIRAKIP KAÇAN KADIN, BAKICISI ÇIKTI

İzmit'te, 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp kaçan kimliği belirsiz kadının, çocuğun 20 yaşındaki bakıcısı olduğu belirlendi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı(5/10)1

İzmit'te, 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp ortadan kaybolan kadının, çocuğun 20 yaşındaki bakıcısı N.C. olduğu belirlendi. Otogarda yakalanan N.C, Antalya'da iş teklifi aldığını, kendisine izin verilmeyeceğini düşünerek çocuğu iş yerine bırakıp gittiğini söyledi.

TELEFONCUYA GİDİP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay dün, İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bir tuhafiyede meydana geldi. Bir kadın, telefoncuya gidip geleceğini belirterek küçük çocuğu tuhafiyeye bıraktı. İş yeri sahibi kadının dönmemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çocuğu merkeze götürdü.

ANNESİNİN İZİN VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ, ÇOCUĞU BIRAKIP KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 1 yaşındaki Poyraz Cantürk'ü tuhafiyeye bırakıp kaçan kişinin bakıcı N.C. olduğunu belirledi. Polis, dün akşam Antalya'ya gitmek isteyen N.C'yi otogarda yakaladı. N.C. ifadesinde Antalya'dan iş teklifi aldığını, çocuğun annesi olan Nermin Coşkun'un izin vermeyeceğini düşünerek, bebeği dükkana bıraktığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuğu  Tuhafiyeye  Bırakıp  Kaçan  Kadın  Bakıcısı  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER