İzmit'te, 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp kaçan kimliği belirsiz kadının, çocuğun 20 yaşındaki bakıcısı olduğu belirlendi.

İzmit'te, 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp ortadan kaybolan kadının, çocuğun 20 yaşındaki bakıcısı N.C. olduğu belirlendi. Otogarda yakalanan N.C, Antalya'da iş teklifi aldığını, kendisine izin verilmeyeceğini düşünerek çocuğu iş yerine bırakıp gittiğini söyledi.

TELEFONCUYA GİDİP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Olay dün, İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde bir tuhafiyede meydana geldi. Bir kadın, telefoncuya gidip geleceğini belirterek küçük çocuğu tuhafiyeye bıraktı. İş yeri sahibi kadının dönmemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çocuğu merkeze götürdü.

ANNESİNİN İZİN VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ, ÇOCUĞU BIRAKIP KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 1 yaşındaki Poyraz Cantürk'ü tuhafiyeye bırakıp kaçan kişinin bakıcı N.C. olduğunu belirledi. Polis, dün akşam Antalya'ya gitmek isteyen N.C'yi otogarda yakaladı. N.C. ifadesinde Antalya'dan iş teklifi aldığını, çocuğun annesi olan Nermin Coşkun'un izin vermeyeceğini düşünerek, bebeği dükkana bıraktığını söyledi.

Kaynak: haberinburada