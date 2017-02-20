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Çocuğu Horlayan Ebeveynler Dikkat!
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çocuğu horlayan ebeveynler dikkat!

ÇOCUĞU HORLAYAN EBEVEYNLER DİKKAT!

Çocuklarda horlamanın nedenlerine değinen Op. Dr. Uğur Çerçi, ebeveynlere yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi

Tarih : 20 Şubat 2017, 17:00
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Çocuklarda horlama problemi, sağlığı ve hayat kalitesini etkileyen önemli bir sorun olarak görülüyor. Okul başarılarını doğrudan etkileyen bu problemi ve çözüm yollarını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi anlattı.



Uyku sırasında burun, boğaz ve genizdeki tıkanıklıkların çocuklarda geceleri ağzı açık uyuma ve horlamaya neden olduğunu belirten Çerçi, "Bademcik ve geniz etinin aşırı büyüklüğü çocuklarda horlamanın en önemli nedenidir. Burun kemiği eğriliği ya da burun polibine bağlı burun tıkanıklığı, alerji, reflü, şişmanlık diğer sebeplerdir. Öncelikle horlamaya yol açan neden bulunmalı ve tedavi ona göre planlanmalıdır. Çocukların önemli bir kısmında uykuda solunum bozukluğundan büyümüş bademcikler ve geniz eti sorumludur" dedi.



İŞTE ANNE VE BABALARIN YAPMASI GEREKENLER



Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi, çocuklarının horlama problemlerine karşı ebeveynlerin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:



1-Öncelikle ilaç tedavisi ile geniz eti ve bademciklerin küçültülmesi denenmeli ancak çocuk rahatlamamışsa ameliyat ile geniz eti gerekirse bademcikleri de alınmalıdır.



2-Çocuğun diş ve çene yapısı değerlendirilerek, ortodonti tedavi yönünden irdelenmelidir.



3-Şişmanlık horlamanın artmasında önemli bir faktördür. Bu durumda çocuğun beslenme uzmanı eşliğinde diyeti düzenlenebilir.



4-Çocukta alerji sorununa bağlı burun içindeki mukoza ve etler şişer, horlamaya sebep olabilir, mutlaka alerji tedavisi yapılmalıdır.



5-Çocuklarda burun kemik eğriliği özellikle burun travmasına bağlı gelişebilir. Ancak tedavisi için 18 yaşını beklemekte fayda vardır. İleri derecede bir eğrilik ise operasyon yaşı öne çekilebilir."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çocuğu  Horlayan  Ebeveynler  Dikkat    haber

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