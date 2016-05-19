

Olay, iddiaya göre 5 Mayıs tarihinde Van Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü eski binasının önünde bulunan ve daha önce kurum tarafından kullanılan çadırda meydana geldi. 10 yıldır kadrosu Türkiye İş Kurumu'nda olmak üzere temizlik işçisi olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışan M.C., 5 Mayıs günü sokakta oynayan H.A.'ya yakınlık göstererek, onu İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan ve 2011 yılında meydana gelen deprem nedeniyle kurum bahçesine kurulan çadıra çağırdı. M.C.'nin yemek verme bahanesiyle çadıra götürdüğü H.A'ya cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.