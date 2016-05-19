ÇOCUĞA İSTİSMARDA BULUNAN TEMİZLİK İŞÇİSİ TUTUKLANDI
VAN Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan, evli 36 yaşındaki M.C., 11 yaşındaki erkek çocuğu H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, iddiaya göre 5 Mayıs tarihinde Van Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü eski binasının önünde bulunan ve daha önce kurum tarafından kullanılan çadırda meydana geldi. 10 yıldır kadrosu Türkiye İş Kurumu'nda olmak üzere temizlik işçisi olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışan M.C., 5 Mayıs günü sokakta oynayan H.A.'ya yakınlık göstererek, onu İl Müdürlüğü bahçesinde bulunan ve 2011 yılında meydana gelen deprem nedeniyle kurum bahçesine kurulan çadıra çağırdı. M.C.'nin yemek verme bahanesiyle çadıra götürdüğü H.A'ya cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
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