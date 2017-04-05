

Coca-Cola İçecek Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösteren şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa'nın (CCBA) hisselerini almak için teklif vermeyeceğini, ortaya çıkması halidne diğer coğrafyalarda büyüme fırsatlarını değerlendireceğini açıkladı.



Şirket KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, "henüz belli olmamakla beraber, gelecekte çıkabilecek bölgesel fırsatların, potansiyel olarak, CCI (Coca-Cola İçecek) için stratejik açıdan daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır" denildi.







kaynak:hürriyet