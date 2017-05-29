

Coca-Cola'da 1996 yılından bu yana çeşitli sorumluluklar üstlenen, 2009 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Bölgesi Başkanlığı, 2012'den bu yana ise Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas yeni atandığı görevinde, 206 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola şirketinin büyüme stratejisi için kritik alanların belirlenmesi konularına liderlik edecek. Molinas, Coca-Cola'daki kariyerini şirketin Atlanta'daki merkezinde sürdürecek.







Molinas, kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi, suyun doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere, birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde aktif olarak görev aldı.







kaynak:habertürk