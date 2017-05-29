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Coca-Cola Türkiye'den Yurtdışına Atama
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coca-cola türkiye'den yurtdışına atama

COCA-COLA TÜRKİYE'DEN YURTDIŞINA ATAMA

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:26
Puan Ver : Coca-Cola Türkiye'den Yurtdışına Atama(10/10)11


Coca-Cola'da 1996 yılından bu yana çeşitli sorumluluklar üstlenen, 2009 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Bölgesi Başkanlığı, 2012'den bu yana ise Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas yeni atandığı görevinde, 206 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola şirketinin büyüme stratejisi için kritik alanların belirlenmesi konularına liderlik edecek. Molinas, Coca-Cola'daki kariyerini şirketin Atlanta'daki merkezinde sürdürecek.



Molinas, kadının ekonomik ve sosyal hayattaki yerinin güçlendirilmesi, suyun doğaya kazandırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere, birçok sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde aktif olarak görev aldı.



 



kaynak:habertürk








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