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Çoban Uyuya Kaldı, Adana'yı Koyunlar Bastı

ÇOBAN UYUYA KALDI, ADANA'YI KOYUNLAR BASTI

Adana'da devriye görevindeki polis ekipleri tarafından bulunan başıboş küçükbaş hayvan sürüsü sahibine teslim edildi. Çobanın uyuya kaldığı için sürünün şehre indiği ortaya çıktı.

Tarih : 10 Mart 2018, 09:50
Puan Ver : Çoban Uyuya Kaldı, Adana'yı Koyunlar Bastı(6/10)2

Adana'da devriye görevindeki polis ekipleri tarafından bulunan başıboş küçükbaş hayvan sürüsü sahibine teslim edildi.

BAŞIBOŞ DOLANIYORLARDI

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde çok sayıda küçükbaş hayvanın başıboş olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi. Mahallede araştırma yapan devriye ekipleri, keçi ve koyunlardan oluşan sürüyü buldu.

Polisin durumu bildirmesi üzerine hayvanların bulunduğu yere gelen zabıta ekipleri, sürüyü boş bir araziye götürdü.

HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada hayvanların bir restoranın işletmecisine ait olduğunu, sürünün şehir merkezi dışında otladığı sırada çobanın uyuması üzerine kent merkezine geldiğini belirledi.

Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahibine verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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