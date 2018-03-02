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ÇNRA'LARIN TERÖR HEDEFLERİNİ VURMA ANI KAMERADA!


ÇNRA'ların terör hedeflerini vurma anı kamerada!
Tarih : 02 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Çnra'ların Terör Hedeflerini Vurma Anı Kamerada!(10/10)6

Zeytin Dalı Hareketi 42'incü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişleri devam ediyor. Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerin belirlenen hedefleri, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA) ateş altına alındı. Üst üste atışlarla bombalanan terör örgütü hedefleri imha edildi.

ÇNRA'LAR TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Afrin'de terör hedefleri bombalanmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde atış yapmaya başlayan ÇNRA'lar Şeyh Hadid bölgesinde konuşlanmış teröristlerin üstünde bomba yağdırdı. Atılan roketlerin hedefe gidişleri Kilis kent merkezinden görüldü.

İSLAHİYE'DEN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezinden Suriye sınırına jandrma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden çıkan timler, operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan güvenlik görevlilerine havadan bir helikopter güvenlik amacıyla eşlik etti.

ERDOĞAN AÇIKLADI: 2348 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin operasyonuyla ilgili son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aldığım haberlerde 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de terör örgütleri ile mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak süre 120 şehidimiz var. Tüm teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu operasyonu sürdüreceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz oluyor, canımız da yanıyor." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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