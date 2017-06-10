CNN, TRUMP'A HAKARET EDEN TELEVİZYONCUYU KOVDU
Ünlü Amerikan kanalı, Twitter mesajında ABD liderine hakaret edip daha sonra özür dileyen Reza Aslan'ın görevine son verdi.
CNN, 'Believer' belgesel programının sunucu ve yapımcısı Reza Aslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kanal, İran asıllı Amerikalı Reza Aslan'ın hakaret içeren paylaşımları nedeniyle programın yeni bölümlerini yayınlamayacağını açıkladı.
Reza Aslan, Londra'daki terör saldırısı sonrası Müslümanlara seyahat yasağı uygulanması talebini tekrar gündeme getiren Trump'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunmuş, daha sonra da özür dilemişti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar