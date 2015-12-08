

Dünyaca ünlü medya kuruluşu CNN'in İspanya'daki kanalında, ABD başkanı Barack Obama'nın konuşması, "Venezuela Devlet Başkanı" başlığıyla yer aldı.







CNN'in İspanyolca yayın yapan kanalında, ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusa sesleniş konuşmasını "Venezuela Devlet Başkanı" alt başlığıyla yayınlaması, sosyal medyada alay konusu oldu. Obama'nın isminin altına Venezuela Devlet Başkanı yazan CNN editörleri bu hatayı farketmedi bile. Skandal KJ başlığı alay konusu oldu.



