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cnn, obama'yı venezuela başkanı yaptı!

CNN, OBAMA'YI VENEZUELA BAŞKANI YAPTI!

Dünyaca ünlü medya kuruluşu CNN'in İspanya'daki kanalında, ABD başkanı Barack Obama'nın konuşması, "Venezuela Devlet Başkanı" başlığıyla yer aldı.

Tarih : 08 Aralık 2015, 09:07
Puan Ver : Cnn, Obama'yı Venezuela Başkanı Yaptı!(6/10)5


 Dünyaca ünlü medya kuruluşu CNN'in İspanya'daki kanalında, ABD başkanı Barack Obama'nın konuşması, "Venezuela Devlet Başkanı" başlığıyla yer aldı.

 

CNN'in İspanyolca yayın yapan kanalında, ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusa sesleniş konuşmasını "Venezuela Devlet Başkanı" alt başlığıyla yayınlaması, sosyal medyada alay konusu oldu. Obama'nın isminin altına  Venezuela Devlet Başkanı yazan CNN editörleri bu hatayı farketmedi bile. Skandal KJ başlığı alay konusu oldu.










Etiketler: Cnn  Obama    Venezuela  Başkanı  Yaptı    haber

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