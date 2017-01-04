Pkk Operasyonunda Gözaltına Alınan Şahıslar Tutuklandı
İrem Derici İlaçlarla Mı Zayıfladı?
Cnn International, Erdoğan'ın Açıklamalarını Canlı Verdi
Hamsi Tarihinde Bir İlk Yaşandı!
Trabzon'da Cinnet! Annesiyle Kardeşlerini....
'barajların Efendisi' İstihdamı Katlayacak
50 Bin Tl, Kredi Şartlarını Sağlayan Herkese Verilecek
Yıldırım'dan Trump'a Çağrı: Bu Kepazeliğe Son Verin!
'üst Akıl' Diyorlar, Sen Hükümetsin, Tuzağı Boz!
Fenomen Hür Kız Ayşe Teyze Estetik İçin Samsun'da!
‘Daha Çok Sokağa Çıkın Daha Fazla Kenetlenin'
Kamuflaj Kralı Leonardo!
Atilla Kaya İstifa Etti
Suriye'de Ateşkesin Önündeki En Büyük Tehlike
En Ciddi Rakiplerimiz Göztepe Ve Sivasspor
Kapalı Ortamdaki Her Dört Sigaradan Biri...
İzmir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 40 Gözaltı
Halk Asgari Ücrete Yapılan Zammı Yetersiz Buldu
Yerli Helikopter 6 Eylül 2018'de Uçacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlara Hitap Ediyor

cnn ınternational, erdoğan'ın açıklamalarını canlı verdi

CNN INTERNATİONAL, ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINI CANLI VERDİ

Amerikan kanalı CNN International bir ilki gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reina saldırısıyla ilgili açıklamaları CNN tarafından canlı olarak ekranlara getirildi.

Tarih : 04 Ocak 2017, 15:51
Puan Ver : Cnn International, Erdoğan'ın Açıklamalarını Canlı Verdi(7/10)4


Reina'da DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği dünya basınınca da merak ediliyordu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortaköy'deki Reina'da yaşanan korkunç terör saldırısının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türk medyasının yanı sıra Amerikan kanalı CNN International tarafından da canlı olarak ekranlara getirildi.



CNN, Erdoğan'ın terör saldırıları sonrası yaptığı konuşmanın 13 dakikasını izleyicileriyle paylaştı



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Cnn  International  Erdoğan  In  Açıklamalarını  Canlı  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER