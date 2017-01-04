Amerikan kanalı CNN International bir ilki gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reina saldırısıyla ilgili açıklamaları CNN tarafından canlı olarak ekranlara getirildi.



Reina'da DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne diyeceği dünya basınınca da merak ediliyordu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortaköy'deki Reina'da yaşanan korkunç terör saldırısının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türk medyasının yanı sıra Amerikan kanalı CNN International tarafından da canlı olarak ekranlara getirildi.







CNN, Erdoğan'ın terör saldırıları sonrası yaptığı konuşmanın 13 dakikasını izleyicileriyle paylaştı







kaynak:ahaber