Haber ve eğlence kanalı CNBC-E'yi Discovery Communications'a satan Doğuş Yayın Grubu Başkanı Ferit Şahenk, Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8'e ortak oldu.



Medya kulislerinde bir süredir konuşulan Ferit Şahenk'in TV8'in gizli ortağı olduğu iddiaları resmiyet kazandı. Dün son yayınını yapan CNBC-E'yi elinden çıkaran Şahenk, TV8'in yüzde 30'unun sahibi oldu.



hurriyet.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Şahenk, bu ortaklık için 110 milyon dolar ödedi.



70 milyon dolara almıştı



Acun Ilıcalı,2013 yılında TV8'i 70 milyon dolara satın almıştı. Bir yıl sonra kanalın değerinin 400 milyon dolar olduğunu söylemişti.