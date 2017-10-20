Türkiye'nin en büyük alüminyum jant üreticisi olan CMS, çoğunluk hissesinin satışı için HSBC'ye yetki verdi.

İzmir merkezli CMS, yabancı ortak için HSBC'yi yetkilendirdi. Reuters'ın CMS içerisinden iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, alıcının bir fon olma ihtimali de bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 1., AVRUPA'DA 3. SIRADA

CMS, aralarında Mercedes ve BMW gibi firmalarının da olduğu toplam 22 otomobil markası için alüminyum jant üretiyor. Kapasite olarak Türkiye'nin en büyüğü olan şirket, Avrupa'da da üçüncü sırada.

Otomotiv sektöründen bir yetkili, CMS'nin büyüyebilmek ve diğer büyüklerle rekabet edebilmek için yabancı bir ortağa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan haberturk.com'un ulaştığı CMS yetkileri, konu ile ilgili bir yorum yapmadı. HSBC'den de konu hakkında bir resmi açıklama yapılmadı.

AĞIRLIKLI OLARAK İHRACATA ÇALIŞIYOR

Ağırlıklı olarak ihracata çalışan CMS'nın yıllık cirosu 1.2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin bu yılki ciro hedefi ise 1.4 milyar TL.

Şirket yılda 9 milyon adet jant üretirken, 2002 yılında bu rakamı 12 milyona taşımayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine 7 milyon adet jant ihracatı gerçekleştirildi.

CMS Jant son olarak İzmir'e 310 milyon TL'lik yatırım yapacağını duyurmuştu. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mevcut jant üretim tesisinin yanına yeni bir fabrika inşa edecek şirket, 600 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacak. 38 bin 385 metre kare alan üzerine kurulacak yeni tesis yılda 2,5 milyon adet jant üretim yapacak. Fabrikanın yapımına başlanmış ve 2018 ilk yarısında kadar da tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada