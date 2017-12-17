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CME'de Bitcoin Vadeli İşlemleri Bu Gece Başlıyor

CME'DE BİTCOİN VADELİ İŞLEMLERİ BU GECE BAŞLIYOR

Bitcoin'de ikinci vadeli işlemler bu gece dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta başlıyor.

Tarih : 17 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Cme'de Bitcoin Vadeli İşlemleri Bu Gece Başlıyor(7/10)3

Bitcoin vadeli kontratların Chicago'daki CBOE borsasında işleme açılmasından bir hafta sonra, ikinci vadeli işlemler bu gece dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta başlıyor. CME'deki Bitcoin kontratlar Ocak vadeli olacak.

VADELİ İŞLEMLER YÜKSELMEYE HIZ KATACAK

ABD'de Bitcoin kontratlarında vadeli işlemlerin ikinci turunun, sanal paranın yükselişine hız katması bekleniyor. Vadeli işlemler, Bitcoin'in büyük uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Altegris yatırım uzmanı Matt Osborne, CME'deki işlemlerin CBOE borsasından daha fazla ilgi çekmesinin beklendiğini söyledi.

YÜZDE BİN 700 DEĞER KAZANDI

Bu yıl yüzde bin 700 değer kazanan Bitcoin'in fiyatı, cuma günü Luxembourg merkezli BitStamp platformunda 18 bin dolara yaklaşmıştı.

ABD türev regülatörü, CME ve CBOE'de Bitcoin vadelilerinin işlem görmesine izin verme kararı almıştı.

CBOE borsasında geçen hafta "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin vadeli kontratları kısa sürede yaklaşık yüzde 15 artış kaydettikten sonra gerilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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