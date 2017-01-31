

CMC Turkey , 825 kişilik yeni işe alımlarla birlikte çalışan sayısını dört binin üzerine çıkarıyor.



Çağrı merkezi sektöründeki istihdam sayısı 2016 yılında 85 bin kişiye ulaştı, 2017 sonuna kadar ise bu sayının 92 bini yakalaması hedefleniyor. Türkiye'nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC Turkey , sektörün üzerinde bir istihdam hedefiyle dört ay gibi kısa bir sürede 825 kişilik yeni işe alım gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Rize ve Bayburt'ta iki yeni lokasyon, 425 kişilik istihdam



CMC Turkey, geride bıraktığımız 2016 yılını iki önemli yatırımla kapattı. Elektrik piyasasının lider oyuncularından birine hizmet vermek üzere Rize'de açılan merkezde, 275 kişi istihdam edildi. Telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden birine hizmet veren Bayburt lokasyonunda ise 150 kişiye iş imkanı sağlandı.



Malatya ve Şanlıurfa operasyonları büyüdü



Çağrı merkezi, sosyal medya ve bulut bilişimin öncü şirketlerinden CMC Turkey, yeni lokasyonların yanı sıra mevcut merkezlerindeki operasyonlarını da büyütme kararı aldı. 2017 yılının ilk çeyreğinde Malatya lokasyonunda 300, Şanlıurfa lokasyonunda ise 100 yeni işe alım yapacak olan şirket, toplam çalışan sayısını da dört binin üzerine çıkarıyor.



Yeni operasyonlarla birlikte istihdamımızı artıracağız



Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye gibi büyüyen pazarlara yatırım yapan Mid Europa şirketinin bir parçası olduklarını hatırlatan CMC Turkey Genel Müdür Yardımcısı Hakan Saran; yabancı yatırımcıların Türkiye'ye duydukları güven sonucunda yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni operasyonlarla birlikte istihdamlarını artıracaklarını belirten Saran; “İstanbul'daki merkezimiz ve Anadolu'daki yatırımlarımızla birlikte toplamda beş lokasyonda, dört bini aşkın çalışanımızla kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. En kaliteli hizmeti sunmak için her yeni operasyonumuzla birlikte istihdamımızı da önemli ölçüde artırıyoruz” dedi.



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