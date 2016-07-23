

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, başkan yardımcısı adayı olarak Virginia eyaleti senatörlerinden Tim Kaine'i seçtiğini açıkladı.



Demokrat Partili deneyimli siyasetçi Kaine kendini ‘sıkıcı' biri olarak tanımlıyor. Siyasi açıdan ılımlı olarak nitelendirilen Kaine'in bu sayede Donald Trump'a oy vermek istemeyen Cumhuriyetçi Partili seçmeni de çekebileceği düşünülüyor.



CBS kanalına konuşan Hillary Clinton, Senatör Kaine için şunları söyledi: 'O hiçbir seçimi kaybetmedi. Kendisi, oldukça başarılı



bir belediye başkanı, vali ve senatör ve tanıdığım en saygı gören senatörlerden biri.'



58 yaşındaki Kaine, Minnesota eyaletinde doğdu ve hukuk eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.



Senatör Kaine'in özgeçmişinde, Harvard'da iken eğitimine bir sene ara verdiği ve Katolik misyonerlere katılıp Honduras'ta öğretmenlik yaptığı yer alıyor.



Kaine'in göçmenlik yanlısı olmasının ardında da Orta Amerika'daki yoksulluk karşısında oldukça etkilenmiş olması belirtiliyor.



Siyasi kariyerine 1994 yılında başlayan Kaine, 2002'de Virginia Vali Yardımcısı, 2006'da da Virginia Valisi seçildi.



Kaine 2012'de senatör seçilene kadar da, Demokrat Parti Genel Sekreteri görevini yürütüyordu.



Senato'nun Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olan Kaine'in güçlü bir dış politika deneyimi var.



Katolik Hristiyan olan Kaine, kişisel olarak kürtaja karşı olduğunu ancak kadınların bu konuda seçim hakkı olduğunu savunduğunu belirtiyor.