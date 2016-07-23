O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

clinton'un başkan yardımcısı adayı tim kaine

CLİNTON'UN BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI TİM KAİNE

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, başkan yardımcısı adayı olarak Virginia eyaleti senatörlerinden Tim Kaine'i seçtiğini açıkladı.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 10:13
Puan Ver : Clinton'un Başkan Yardımcısı Adayı Tim Kaine(10/10)7


Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton, başkan yardımcısı adayı olarak Virginia eyaleti senatörlerinden Tim Kaine'i seçtiğini açıkladı.



Demokrat Partili deneyimli siyasetçi Kaine kendini ‘sıkıcı' biri olarak tanımlıyor. Siyasi açıdan ılımlı olarak nitelendirilen Kaine'in bu sayede Donald Trump'a oy vermek istemeyen Cumhuriyetçi Partili seçmeni de çekebileceği düşünülüyor.



CBS kanalına konuşan Hillary Clinton, Senatör Kaine için şunları söyledi: 'O hiçbir seçimi kaybetmedi. Kendisi, oldukça başarılı



bir belediye başkanı, vali ve senatör ve tanıdığım en saygı gören senatörlerden biri.'



58 yaşındaki Kaine, Minnesota eyaletinde doğdu ve hukuk eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.



Senatör Kaine'in özgeçmişinde, Harvard'da iken eğitimine bir sene ara verdiği ve Katolik misyonerlere katılıp Honduras'ta öğretmenlik yaptığı yer alıyor.



Kaine'in göçmenlik yanlısı olmasının ardında da Orta Amerika'daki yoksulluk karşısında oldukça etkilenmiş olması belirtiliyor.



Siyasi kariyerine 1994 yılında başlayan Kaine, 2002'de Virginia Vali Yardımcısı, 2006'da da Virginia Valisi seçildi.



Kaine 2012'de senatör seçilene kadar da, Demokrat Parti Genel Sekreteri görevini yürütüyordu.



Senato'nun Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olan Kaine'in güçlü bir dış politika deneyimi var.



Katolik Hristiyan olan Kaine, kişisel olarak kürtaja karşı olduğunu ancak kadınların bu konuda seçim hakkı olduğunu savunduğunu belirtiyor.








Etiketler: Clinton  Un  Başkan  Yardımcısı  Adayı  Tim  Kaine    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER