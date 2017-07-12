CLİNTONLAR'IN KIZINDAN, KOLTUĞUNU KIZINA DEVREDEN TRUMP'A JET YANIT!
ABD Başkanı Trump, G20 Zirvesi'ndeki koltuğunu kızına bırakması nedeniyle gelen suçlamalardan, başkanlık seçimindeki rakibi Clinton'ın kızı Chelsea'yi hedef alarak sıyrılmak istedi ancak, cevap gecikmedi.
G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'nın Hamburg kentine danışmanı yaptığı kızı Ivanka'yı da götüren, üstelik kısa süreliğine de olsa koltuğunu kızına emanet eden ABD Başkanı Donald Trump, kendisine gelen eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.
"CHELSEA'DEN ANNESİ ÜLKEYİ SATARKEN KOLTUĞU TUTMASI İSTENSEYDİ..."
Önce koltuğunu Ivanka'ya bırakmasının gerekçesini açıklayan ardından da başkanlık yarışındaki Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ın kızını Chelsea'yi hedef gösteren Trump, şunları yazdı: "Japonya ve diğer ülkelerle kısa görüşmeler yapmak için Konfreans Salonu'ndan çıkınca, Ivanka'dan koltuğu tutmasını istedim. Çok standart bir durum. Angela M (Almanya Başbakanı Angela Merkel) de benimle aynı fikirde! Chelsea Clinton'dan annesi ülkeyi satarken onun için koltuğu tutması istenseydi, bu Yalan Haber Medyası CHELSEA BAŞKAN derdi!"
"GÜNAYDIN SAYIN BAŞKAN, ÜLKEMİZİ Mİ SATIYORDUNUZ?"
Annesinin başkan adaylığı süresince kampanyada aktif şekilde görev alan Chelsea Clinton'sa Trump'a sosyal medyadan jet yanıt verdi. Chelsea Clinton mesajında, "Günaydın Sayın Başkan. Ne annem ne de babam benden asla böyle bir şey istemezdi. Siz ülkemizi satıyor muydunuz? Umarım yapmıyorsunuzdur" diye yazdı.
37 yaşındaki Chelsea Clinton, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın tek çocuğu.
Kaynak: Sputnik
Kaynak: haberinburada
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